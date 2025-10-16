Оборонець отримає зарплату 2,5 млн євро та може продовжити угоду до 2030 за умовами бонусів.
Додо, getty images
16 жовтня 2025, 14:27
Бразильський захисник Фіорентини Додо незабаром продовжить контракт із клубом. Як повідомляють італійські ЗМІ, сторони майже узгодили умови нової угоди.
Новий контракт буде чинним до літа 2029 року. Зарплата 25-річного футболіста зросте до 2,5 мільйонів євро на сезон. Також у документі передбачена опція автоматичного продовження до 2030 року — у разі виконання певних спортивних критеріїв.
Додо приєднався до Фіорентини влітку 2022-го, перейшовши із Шахтаря. Донецький клуб отримав за трансфер 14,5 млн євро та ще 3,5 млн бонусами. Його чинна угода з "фіалками" діє до червня 2027 року.
У сезоні 2025/26 Додо вже зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах та забив один м’яч.
Наступний матч Фіорентина проведе 19 жовтня на виїзді проти Мілана.