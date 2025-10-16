Італія

Оборонець отримає зарплату 2,5 млн євро та може продовжити угоду до 2030 за умовами бонусів.

Бразильський захисник Фіорентини Додо незабаром продовжить контракт із клубом. Як повідомляють італійські ЗМІ, сторони майже узгодили умови нової угоди.

Новий контракт буде чинним до літа 2029 року. Зарплата 25-річного футболіста зросте до 2,5 мільйонів євро на сезон. Також у документі передбачена опція автоматичного продовження до 2030 року — у разі виконання певних спортивних критеріїв.

Додо приєднався до Фіорентини влітку 2022-го, перейшовши із Шахтаря. Донецький клуб отримав за трансфер 14,5 млн євро та ще 3,5 млн бонусами. Його чинна угода з "фіалками" діє до червня 2027 року.

У сезоні 2025/26 Додо вже зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах та забив один м’яч.

Наступний матч Фіорентина проведе 19 жовтня на виїзді проти Мілана.