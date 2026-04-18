Італія

Команда Мауріціо Саррі повністю переграла суперника.

Наполі вдома сенсаційно поступився Лаціо, впритул наблизивши Інтер до скудетто (0:2)

Гості приголомшили підопічних Конте, відкривши рахунок уже на 6-й хвилині гри. Канчелльєрі замкнув у порожні ворота простріл від Тейлора. Після забитого м'яча орли не збавили обертів та продовжили домінувати.

У середині першої 45-хвилинки вони заробили право на пробиття пенальті: Лоботка у власному штрафному майданчику зніс Носліна, який виходив віч-на-віч із воротарем. Однак Дзакканьї не зміг переграти Мілінковича-Савича — сербський голкіпер парирував удар.

У другому таймі гра проходила за схожим сценарієм: неаполітанці володіли мʼячем, а гості зі столиці агресивно відповідали на контратаках. Згодом Лаціо подвоїв свою перевагу, і цікаво, що гол прийшов під час позиційної атаки.

Тавареш пройшов флангом та виконав простріл. Канчелльєрі не зміг влучити по мʼячу, натомість снаряд відскочив до Башича. Хорват потужним ударом прошив голкіпера. Незважаючи на тотальне володіння та 12 кутових, забити бодай гол престижу господарям поля не вдалося.

Наполі програє та відпускає Інтер у відрив на 12 пунктів за 5 турів до кінця чемпіонату. Лаціо завдяки цій звитязі обійшов Сассуоло та посів 9-те місце, маючи у своєму активі 47 очок.

Наполі — Лаціо 0:2

Голи: Канчельєрі, 6, Башич, 57

Наполі: Мілінкович-Савич Беукема, Буонджорно, Олівера — Політано, Ангісса (Сантос, 46), Лоботка (Джоване, 61), Спінаццола (Гутьєррес, 63) — Де Брюйне (Ельмас, 46), Мактоміней — Гойлунн

Лаціо: Мотта — Лаццарі, Романьйолі, Хіла, Тавареш — Башич (Деле-Баширу, 71), Катальді (Патрік, 61), Тейлор — Канчельєрі, Нослін, Дзакканьї (Діа, 61)

Попередження: Лоботка — Катальді, Тейлор, Діа