Італія

Англійський вінгер Марселя погодився на зарплату в 5 млн євро за сезон, а Гасперіні вважає його головною трансферною ціллю літа.

Рома зробила важливий крок на шляху до підписання вінгера Мейсон Грінвуд. Римський клуб досяг принципової домовленості з 24-річним англійцем щодо умов особистого контракту.

За інформацією джерел, майбутня угода буде розрахована до літа 2031 року. Заробітна плата футболіста в складі Джаллороссі становитиме 5 мільйонів євро на рік, не враховуючи бонусних виплат. Найближчим часом сторони мають перейти до переговорів із Олімпік Марсель щодо суми трансферу.

Раніше повідомлялося, що Грінвуд може залишити французький клуб уже цього літа через складну фінансову ситуацію в Марселі. Команда недоотримала значні доходи після невдачі в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів, через що керівництво змушене розглядати продаж кількох ключових виконавців.

Новий головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні вважає англійця пріоритетною ціллю для посилення лінії атаки. Наставник особисто зацікавлений у трансфері гравця, який провів результативний сезон у Франції.

У кампанії-2025/26 Грінвуд взяв участь у 45 матчах у всіх турнірах, відзначившись 26 голами та 11 результативними передачами.

Нагадаємо, що Рома завершила минулий сезон на третьому місці в Серії А та напряму кваліфікувалася до групового етапу Ліги чемпіонів.