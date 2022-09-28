Фанатам до вибору пропонується чотири результативних удари.
Мейсон Маунт, Getty Images
28 вересня 2022, 09:08
Шостий та останній за ліком тур Ліги націй УЄФА залишився позаду, а вболівальники за кілька днів мали нагоду передивитись одразу 27 зустрічей команд із різноманітних національних збірних.
Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж 69 влучних пострілів, які завдали 54 команди-учасниці.
При цьому найбільш результативними стали зустрічі в Приштіні між Косово та Кіпром (5:1), а також у Лондоні між Англією та Німеччиною (3:3), а найбільш скромними виявились Україна та Шотландія (0:0).
Серед претендентів на почесне звання опинилась наступна четвірка гравців:
– Мейсон Маунт (Англія) / проти Німеччини (3:3);
– Адам Зрелак (Словаччина) / проти Білорусі (1:1);
– Беньямін Шешко (Словенія) / проти Швеції (1:1);
– Кай Гаверц (Німеччина) / проти Англії (3:3).
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.