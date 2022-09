Шостий та останній за ліком тур Ліги націй УЄФА залишився позаду, а вболівальники за кілька днів мали нагоду передивитись одразу 27 зустрічей команд із різноманітних національних збірних.

Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж 69 влучних пострілів, які завдали 54 команди-учасниці.

При цьому найбільш результативними стали зустрічі в Приштіні між Косово та Кіпром (5:1), а також у Лондоні між Англією та Німеччиною (3:3), а найбільш скромними виявились Україна та Шотландія (0:0).

Серед претендентів на почесне звання опинилась наступна четвірка гравців:

– Мейсон Маунт (Англія) / проти Німеччини (3:3);

– Адам Зрелак (Словаччина) / проти Білорусі (1:1);

– Беньямін Шешко (Словенія) / проти Швеції (1:1);

– Кай Гаверц (Німеччина) / проти Англії (3:3).

Who gets your vote for Matchday 6 Goal of the Round? ⚽️ 🥇



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Mount

🇸🇰 Adam Zreľák

🇸🇮 Benjamin Šeško

🇩🇪 Kai Havertz#UNLGOTR | @AlipayPlus | #NationsLeague