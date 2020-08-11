Португалия

Аргентинский футболист снова будет выступать в Португалии.

Николас Гайтан стал футболистом Браги, сообщил официальный сайт клуба. Аргентинец будет играть под десятым номером.

Контракт с Гайтаном рассчитан до лета 2021 года. Также в нем прописана возможность продления соглашения на дополнительный сезон.

На протяжении карьеры Гайтан, ставший широко известным в Бенфике, выступал также за Боку Хуниорс, Атлетико, Далянь Ифан, Чикаго Файр и Лилль. В чемпионате Португалии на его счету 25 голов в 152 поединках.

Брага в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате Португалии. В новом сезоне командой будет руководить экс-тренер Суонси Карлуш Карвальял.