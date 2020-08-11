Аргентинский футболист снова будет выступать в Португалии.
Николас Гайтан, Брага
11 августа 2020, 18:03
Николас Гайтан стал футболистом Браги, сообщил официальный сайт клуба. Аргентинец будет играть под десятым номером.
Контракт с Гайтаном рассчитан до лета 2021 года. Также в нем прописана возможность продления соглашения на дополнительный сезон.
На протяжении карьеры Гайтан, ставший широко известным в Бенфике, выступал также за Боку Хуниорс, Атлетико, Далянь Ифан, Чикаго Файр и Лилль. В чемпионате Португалии на его счету 25 голов в 152 поединках.
Брага в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате Португалии. В новом сезоне командой будет руководить экс-тренер Суонси Карлуш Карвальял.