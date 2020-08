Николас Гайтан стал футболистом Браги, сообщил официальный сайт клуба. Аргентинец будет играть под десятым номером.

Контракт с Гайтаном рассчитан до лета 2021 года. Также в нем прописана возможность продления соглашения на дополнительный сезон.

