Португалія

Український талант готується підписати контракт із Бенфікою.

Георгій Судаков уже перебуває в Португалії, де найближчим часом має підписати контракт із Бенфікою, повідомляє A Bola.

22-річний футболіст прилетів на аеродром Тіреш близько 13:00 у супроводі спортивного директора клубу Руя Педру Браза, однак наразі уникає коментарів для преси.

Угода між Бенфікою та Шахтарем була досягнута минулої ночі, і лісабонський клуб заплатить за українського хавбека 27 мільйонів євро, плюс до 5 мільйонів євро бонусів залежно від виконання певних умов.

Нагадаємо, нещодавно Бенфіка вийшла до основного етапу Ліги чемпіонів, з остаточним списком учасників якого можна ознайомитися за посиланням.