Португалія

Рожер Фернандеш продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Аль-Іттіхад на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Браги Рожером Фернандешом.

Сума трансферу 19-річного португальця, який є вихованцем Браги, становила 32 мільйони євро. Також португальський клуб може отримати бонус у розмірі 2,5 євро.

Цього сезону Фернандеш провів сім матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Також зазначимо, що трансфер Рожера є повторенням рекордного продажу Вітіньї до Марселя за 32 млн євро з урахуванням бонусів.