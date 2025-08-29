Португалія

Німець відправився підкорювати сонячну Португалію.

Австрійський півзахисник Флоріан Грілліч розірвав за обопільною згодою сторін контракт з Гоффенгаймом.

За інформацією офіційного сайт Браги, після того, як 30-річний австрієць став вільним агентом, він підписав трудову угоду з португальським клубом.

Зазначається, що контракт зі "зброярами" оформлено до 30 червня 2027 року. В новій команді півзахисник гратиме під 27-м номером.

За Гоффенгайм Грілліч виступав з 2017 року. За цей час Флоріан загалом відіграв за німецьку команду 196 матчів, забив 9 голів та віддав 17 результативних передач.

