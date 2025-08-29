Німець відправився підкорювати сонячну Португалію.
Флоріан Грілліч, braga
29 серпня 2025, 22:48
Австрійський півзахисник Флоріан Грілліч розірвав за обопільною згодою сторін контракт з Гоффенгаймом.
За інформацією офіційного сайт Браги, після того, як 30-річний австрієць став вільним агентом, він підписав трудову угоду з португальським клубом.
Зазначається, що контракт зі "зброярами" оформлено до 30 червня 2027 року. В новій команді півзахисник гратиме під 27-м номером.
За Гоффенгайм Грілліч виступав з 2017 року. За цей час Флоріан загалом відіграв за німецьку команду 196 матчів, забив 9 голів та віддав 17 результативних передач.
