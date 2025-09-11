Португалія

Головний тренер Бенфіки розповів про стан українців та визначився з голкіпером на наступний матч.

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже висловився щодо українських футболістів своєї команди – Георгія Судакова та Анатолія Трубіна.

"Ми поговорили з Судаковим про те, що сталося в Києві. Це прикра і сумна ситуація, але я бачу, що він впорався. Найголовніше – його родина в безпеці, і він радий бути з нами.

Він відновлюється після поїздки до збірної, проте вже мав короткий контакт із партнерами по команді. Він може грати на різних позиціях: другого півзахисника, у лінії атаки, під нападником або на фланзі. Такі гравці завжди потрібні", – зазначив Лаже.

Окремо тренер прокоментував ситуацію з вибором основного воротаря:

"Хто наш основний голкіпер – Саму чи Трубін? У нас три воротарі найвищого рівня, і я хочу, щоб вони завжди були готові грати. Саму зіграв у попередньому матчі, а завтра буде грати Трубін".

Нагадаємо, Бенфіка свій наступний поєдинок проведе завтра вдома проти Санта-Клари. Початок зустрічі – о 22:15.