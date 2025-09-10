Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Збірна України стартувала у відборі ЧС-2026 із поразки від Франції і нічиєї з Азербайджаном.

Воротар збірної України Анатолій Трубін поділився своїми враженнями від виїзного поєдинку з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Азербайджан — Україна 1:1 Відео голів та огляд матчу 09.09.2025

Трубін зазначив, що українська національна команда дуже засмучена й розчарована результатом протистояння на стадіоні ім. Т. Бахрамова в Баку.

"Якщо ми хочемо чогось досягти, треба вигравати в таких суперників. Байдуже, яке поле, — необхідно перемагати. Сьогодні, можливо, не вистачило агресії з перших хвилин. Лише коли рахунок став 1:1 наприкінці матчу, то стали атакувати, подавати, з'явилися удари. Можливо, якби це було з перших хвилин, то ми мали б інший результат. Плюс треба краще діяти в обороні: якби не пропустили — виграли б.

Кожен має замислитися індивідуально й приїжджати в збірну з іншим настроєм. Якщо ми хочемо грати на чемпіонаті світу, то немає ніяких відмазок. Треба виходити, вигризати й перемагати. Якщо в наступній грі не переможемо, то про світову першість можна забути", — цитує Анатолія офіційний сайт УАФ.

У жовтні підопічні Сергія Реброва гостюватимуть в Ісландії (10.10) і прийматимуть у Польщі азербайджанців (13.10).