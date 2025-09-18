Португалія

Жозе Моурінью підтвердив зацікавленість очолити португальський клуб після відставки Бруну Лаже.

Колишній головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью прибув до Португалії та поспілкувався з журналістами щодо своєї потенційної роботи в лісабонській Бенфіці, яка наразі перебуває в активному пошуку нового керманича.

"Особливий" підтвердив, що боси "орлів" офіційно звернувся до нього з пропозицією очолити команду замість Бруну Лаже, і він готовий розглянути цю можливість.

"Перед посадкою в літак мене запитали, чи міг би я зацікавитися роботою тренером Бенфіки. Я відповів, що так, це можливо. Бенфіка офіційно звернулася до мене із запитанням, чи був би я зацікавлений у цьому. Я сказав, що перебуваю за кордоном і, коли повернуся до Португалії, із задоволенням поспілкуюся з представниками клубу.

Коли мені запропонували очолити Бенфіку, я не вагався. Мені це цікаво. Я поважаю Бруну Лаже і бажаю йому всього найкращого в кар’єрі. Ми спілкувалися, і він знає, що моє повернення до Португалії, хоча й не було запланованим, могло б стати природним кроком – зокрема, для роботи зі збірною. Якщо це станеться з Бенфікою… Скажіть, хто з тренерів відмовить Бенфіці? Я – ні.

Я залишив свій попередній клуб 3–4 тижні тому. Я не планував залишатися без роботи до кінця сезону – це суперечить моїй природі. Я хотів тренувати, але сказав собі, що маю зберігати емоційний баланс, бо не хотів погоджуватися на будь-який клуб лише через те, що я трудоголік. У цьому випадку, коли мені запропонували очолити Бенфіку, я не вагався... Мене це цікавить, я хотів би цього", — цитує слова Жозе Моурінью A Bola.

Нагадаємо, 17 вересня президент Бенфіки Руй Кошта оголосив про припинення співпраці з Бруну Лаже після поразки від Карабаху на старті Ліги чемпіонів – матч завершився 2:3, хоча команда Анатолія Трубіна та Судакова спочатку мала перевагу у два голи.