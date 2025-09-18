Португалія

Клуб сповістив регулятора про найм португальського тренера.

Бенфіка розмістила оголошення на своєму офіційному сайті, повідомивши вболівальників, що сповістила фінансового регулятора Португалії про переговори з Жозе Моурінью.

"Тривають переговори щодо найму тренера Жозе Моурінью. Очікується, що переговори будуть завершені найближчим часом", — йдеться в повідомленні "орлів".

У вівторок Бенфіка забила два швидкі голи в ворота Карабаху в матчі Ліги чемпіонів, але врешті програла вдома з рахунком 2:3. Після гри ліссабонці попрощалися з Бруну Лаже.

Жозе Моурінью провів без роботи лічені тижні — наприкінці літа його звільнили з Фенербахче.