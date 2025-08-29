Туреччина

Португальський тренер залишає Стамбул, клуб подякував за роботу та побажав успіхів у подальшій кар’єрі.

Фенербахче офіційно оголосив про завершення співпраці з головним тренером Жозе Моурінью, який очолював команду з початку сезону-2024/25.

Клуб висловив подяку португальському фахівцю за всі зусилля та внесок у розвиток команди та побажав успіхів у подальшій кар’єрі. Рішення про розставання прийнято спільно після підсумків сезону та перегляду планів на майбутнє.

Нагадаємо, що Фенербахче не зміг пройти Бенфіку у кваліфікації ЛЧ та зіграє в загальному етапі ЛЄ.

У минулому сезоні Фенер посів друге місце в чемпіонаті Туреччини.