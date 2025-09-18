Португалія

Португалець назвав Бенфіку клубом свого рівня після повернення до Лісабона.

Жозе Моурінью визнав, що зробив помилку, погодившись очолити турецький Фенербахче. Сьогодні 62-річний фахівець був офіційно призначений головним тренером лісабонської Бенфіки.

"Ідеальний контекст для мене – знову тренувати одну з найкращих команд у світі. Моя кар’єра була багатою, я працював із найбільшими клубами в різних країнах. Я приймав неправильні рішення... Я не відчуваю жалю, тому що він не допомагає у житті, але усвідомлення того, що ми зробили правильно, а що – ні, все одно є.

Я зробив помилку, перейшовши у Фенербахче: це був не мій культурний рівень, не мій футбольний рівень. Звичайно, я віддавався роботі там до останнього дня.

Звісно, я був засмучений після звільнення, як зараз Бруну Лаж, адже ніхто не любить йти. Але тренувати Бенфіку – означає повернутися на свій рівень, а мій рівень – це робота в найбільших клубах світу", – підкреслив Моурінью.

Нагадаємо, що португалець залишив Фенербахче наприкінці серпня після трохи понад рік роботи, адже очолив команду в червні 2024-го.