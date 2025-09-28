Португалія

The Special One.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью висловився про свої риси характеру. Цитує португальського фахівця УЄФА.

"Тренер народжується і помирає з однією і тією ж ДНК, у нього немає вибору. Але як особистість може змінюватися. Можливо, на початку я більше думав про себе, і я змінився таким чином, що, почував себе більш альтруїстичним.

Я відчуваю, що займаюся футболом більше для того, щоб допомагати своїм гравцям, ніж для того, щоб думати про те, що станеться зі мною через рік, два чи три. Це природна зміна, яка не псує мене як тренера, але розкриває мене як особистість.

Я почуваюся сильніше, відчуваю, що став набагато кращим як тренер, ніж раніше. Тренер стає кращим із накопиченим досвідом. У моїй кар'єрі були матчі, коли я відчував, що виграю. Тому що іноді в тебе з'являються правильні ідеї, рішення, стратегії – іноді це відбувається до гри, інколи ж і під час неї.

Але я ніколи не відчував себе генієм. Можливо, я трохи провокатор, але ніколи не відчував себе генієм чи дияволом", – сказав Моурінью.