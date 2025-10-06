Португалія

Португалець мислить стратегічно.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью висловився після нічийного результату з Порту (0:0) в рамках восьмого туру чемпіонату Португалії. Його слова наводить Record.

"Суперник поважав нас і не ризикував. Після того, як у другому таймі у них з'явилися футболісти, що вийшли на заміну, ми взяли гру під контроль і не програли.

Бенфіка грає на перемогу, але грає і на чемпіонство. Іноді потрібно зіграти внічию, щоб виграти чемпіонат. Це був той матч, коли ти граєш на перемогу, але знаєш, що не можеш програти.

Гравці проявили себе фантастично з точки зору організації, концентрації та контролю емоцій. Це був хороший матч, в якому не було ні найменшого натяку на гол. Не думаю, що хтось в цьому винен, але відповідальність лежить на двох командах.

Історія не змінюється, як і моя вдячність Порту. Не знаю, чи змінюється їхня вдячність мені, чи ні, але моя – ні. Я провів абсолютно спокійний матч, зосередившись на роботі, на тому, щоб допомогти команді.

Я вже грав тут з Челсі. Не можу сказати, що відчував якісь особливі почуття під час гри. Те, що сказав президент перед грою, – це нормально, і я відразу погодився, що мене слід вітати як тренера Бенфіки. Так і сталося. Після гри я зіткнувся з ним у коридорі, і ми, як друзі, обійнялися. Життя триває", – сказав Моурінью.

