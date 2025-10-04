Португалія

Черговий талановитий українець в Європі.

Португальський Фамалікан підписав контракт з українським півзахисником Тимофієм Забоєм. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, що 15-річний футболіст уклав з представником Прімейра-ліги трудову угоду до 30 червня 2027 року. Наразі він тренуватиметься у складі команди U-17.

Тимофій Забой є вихованцем черкаського ЛНЗ. Також він виступав у складі футзального КДЮСШ-1 м. Черкаси, за який провів десять матчів та забив чотири голи.

