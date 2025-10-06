Португалія

Команда Моурінью уникнула поразки завдяки сейвам українського воротаря.

У рамках 8-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка зіграла внічию з Порту — 0:0. Український голкіпер Анатолій Трубін витягнув два ключових сейви, зберігши свої ворота “на замку”, а Георгій Судаков провів повний матч, але особливих моментів не створив.

Матч не був багатим на гольові нагоди, але цікаві епізоди все ж траплялися. У першому таймі Судаков пробивав зі стандарту — удар був перспективним, проте Діогу Кошта справився з ним. Також запам’ятався момент із Саму Омородіоном із Порту — нападник пробив із ближньої позиції, але не влучив у ворота.

У компенсований час Родріґо Мора мав чудову нагоду вирвати перемогу для господарів, та м’яч після його удару влучив у поперечину — на щастя для Бенфіки та Трубіна.

Порту – Бенфіка – 0:0

Ця нічия стала для Трубіна вже восьмим “сухим” матчем у сезоні (з 13-ти), і підтверджує, що він є надійним у рамці воріт. Що ж до Судакова — українець провів усі 90 хвилин, але його вплив на гру був мінімальним: команда загалом не змогла створити багато небезпечного, і він “розчинився” на фоні загальної пасивності.

У наступному турі Порту гратиме 27 жовтня проти Морейренсе, а Бенфіка через два дні прийматиме Ароуку.