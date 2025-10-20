Гравця намагатимуться зберегти, попри зацікавленість ринку.
Гонсалу Інасіу, Getty Images
20 жовтня 2025, 14:07
Лісабонський Спортінг готується до чергового трансферного вікна, під час якого потенційно може втратити свого основного центрального захисника Гонсалу Інасіу.
За 24-річним виконавцем уже вишикувалась черга з потенційних претендентів на чолі з Ліверпулем, Манчестер Юнайтед та каталонською Барселоною.
Однак продавати свого футболіста з контрактом до 2027 року "леви" не квапляться й готують для нього нову угоду, яка продовжить терміни перебування в клубі до 2030 року.
Проте новий контракт міститиме також і клаусулу в 80 млн євро.
У цьому сезоні на рахунку Інасіу 11 матчів та два асисти.