Гравця намагатимуться зберегти, попри зацікавленість ринку.

Лісабонський Спортінг готується до чергового трансферного вікна, під час якого потенційно може втратити свого основного центрального захисника Гонсалу Інасіу.

За 24-річним виконавцем уже вишикувалась черга з потенційних претендентів на чолі з Ліверпулем, Манчестер Юнайтед та каталонською Барселоною.

Однак продавати свого футболіста з контрактом до 2027 року "леви" не квапляться й готують для нього нову угоду, яка продовжить терміни перебування в клубі до 2030 року.

Проте новий контракт міститиме також і клаусулу в 80 млн євро.

У цьому сезоні на рахунку Інасіу 11 матчів та два асисти.