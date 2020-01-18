Испания

Hankook Tire будет оставаться спонсором мадридцев до лета 2023 года.

Сотрудничество между Реалом и Hankook Tire было продлено до окончания сезона-2022/23, сообщил официальный сайт мадридцев.

"Королевский клуб" начал сотрудничество с южнокорейским производителем шин еще в 2016 году.

"Мы гордимся продлением стратегического сотрудничества с одним из лучших футбольных клубов мира. За последних три с половиной год Реал и Hankook расли вместе. Мы разделяем одни ценности и гонимся за совершенством, что вдохновляет фанатов обеих сторон", — заявил президент корейской компании Санхун Ли.

Реал в нынешнем сезоне делит первую строчку в Ла Лиге с Барселоной, уступая каталонцам лишь по дополнительным показателям. Прямо сейчас мадридцы играют в рамках 20-го тура Ла Лиги с Севильей, по состоянию на седьмую минуту счет 0:0.

Вы можете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.