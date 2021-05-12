Испания

Футболист может пропустить несколько игр.

Защитник каталонской Барселоны Серхи Роберто получил травму. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

29-летний игрок испытывает дискомфорт в прямой мышце бедра правой ноги. Клуб в ближайшее время проведет детальное медобследование.

Отметим, что в матче против Леванте Роберто вышел на поле во втором тайме, но не сумел доиграть матч до конца.

В текущем сезоне Роберто сыграл в 15 матчах Ла Лиги, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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