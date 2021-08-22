Испания

Тренер Бетиса считает, что больше нигде так не симулируют и не убивают время.

После матча второготура чемпионата Испании против Кадиса (1:1) главный тренер Бетиса раскритиковал Ла Лигу.

"Все мы, судьи, игроки, тренеры, должны работать над тем, чтобы Ла Лига перестала быть тем позорищем, которым она сейчас является, – цитирует Пеллегрини Goal. – Здесь более, чем в любой другой лиге убивают время и симулируют".

"Нам говорят, что у нас самая медленная лига. Люди приходят к нам, чтобы посмотреть шоу, а мы не в состоянии его устроить".

В двух турах Бетис дважды сыграл вничью и набрал два очка.