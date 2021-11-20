Президент Реала рассказал о процессе реконструкции клубного стадиона.
проект сантьяго бернабеу, фк реал
20 ноября 2021, 15:50
Мадридский Реал продолжает процесс реконструкции клубного стадиона Сантяго Бернабеу.
Президент "сливочных" Флорентино Перес рассказал о процессе реконструкции, отметив прогрессивность новой архитектуры арены.
"Мы завершаем воплощение мечты, в которую никто не верил. Сантьяго Бернабеу станет важным символом для наших будущих достижений и общекомандного роста.
Это будет международным символом авангардизма и станет самым привлекательным для туристов место в Европе", — приводит слова Переса официальный сайт Реала.
В общей сложности на реконструкцию арены Реал потратит 525 млн евро.
Правление Реала планирует завершить перестройку стадиона к началу сезона 2022/23.