Испания

Президент Реала рассказал о процессе реконструкции клубного стадиона.

Мадридский Реал продолжает процесс реконструкции клубного стадиона Сантяго Бернабеу.

Президент "сливочных" Флорентино Перес рассказал о процессе реконструкции, отметив прогрессивность новой архитектуры арены.

"Мы завершаем воплощение мечты, в которую никто не верил. Сантьяго Бернабеу станет важным символом для наших будущих достижений и общекомандного роста.

Это будет международным символом авангардизма и станет самым привлекательным для туристов место в Европе", — приводит слова Переса официальный сайт Реала.

В общей сложности на реконструкцию арены Реал потратит 525 млн евро.

Правление Реала планирует завершить перестройку стадиона к началу сезона 2022/23.