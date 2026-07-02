Нападник підписав контракт із "зебрами" до 2031 року.
Джефф Ехатор, ФК Ювентус
02 липня 2026, 17:59
Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Дженоа Джеффом Ехатором.
Угода з 19-річним італійцем розрахована до літа 2031 року.
Раніше була інформація, що сума трансферу складе 16 мільйонів євро, а ще два мільйони євро будуть прописані у якості бонусів.
При цьому ЗМІ повідомляли, що до складу "грифонів" перейдуть воротар Джованні Даффара та захисник Давид Пучка.
Минулого сезону Ехатор провів 32 матчі, в яких забив чотири м'ячі.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ відхилив першу пропозицію Ювентуса щодо Коло Муані.