Італія

Туринський клуб планує заробити на трансфері канадського нападника 35 мільйонів євро, проте покупців відлякують його високі фінансові апетити.

Ювентус хоче розстатися з нападником Джонатаном Девідом. Про це повідомляє Tuttosport.

За даними джерела, туринський клуб має намір продати форварда цього літа. З продажу канадця "б'янконері" хочуть виручити 35 мільйонів євро. Однак наразі жоден клуб не виявив зацікавленості в підписанні Девіда. Причиною є заробітна плата нападника, яка становить шість мільйонів євро за сезон.

Джонатан Девід перейшов до Ювентуса з Лілля у 2025 году на правах вільного агента. Його контракт розрахований до 30 червня 2030 року.

У сезоні-2025/26 нападник провів за туринський клуб 46 матчів в усіх турнірах, у яких забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість Девіда в 30 мільйонів євро.

Раніше Комо оголосив про трансфер Мільї.