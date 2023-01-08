Football.ua представляє таблицю зі всіма переходами Ла Ліги під час літнього трансферного вікна.
Луїс Суарес
08 січня 2023, 15:20
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — закінчив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів у вказаній таблиці:
Примітка: суми вказані у таблиці згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
|Клуб
|Прийшли
|Пішли
|
Барселона
|
|Жерар Піке (з. зк)
|
Реал Мадрид
|
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Атлетіко
|Маркос Паоло (п. Мірандес, ор)
|Матеус Кунья (н. Вулвергемптон, ор), Маркос Паоло (п. Сан-Паулу, ор)
|
Севілья
|Лоїк Баде (з. Ренн, ор)
|Іско (п. ва), Каспер Дольберг (н. Ніцца, по)
|
Вільярреал
|Філіп Йоргенсен (в. Вільярреал-В), Алекс Міллан (ф.нФамалікан, ор)
|Херонімо Рульі (в. Аякс, 8), Алекс Міллан (н. Вільярреал-В)
|
Хетафе
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Реал Сосьєдад
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Валенсія
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Атлетік
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Бетіс
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Альмерія
|Луїс Суарес (н. Марсель, ор), Арвін Аппіа (п. Тенеріфе, по)
|Хуанхо Ньєто (з. Уеска, ва)
|
Райо Вальєкано
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Мальорка
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Вальядолід
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Сельта
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Еспаньйол
|Сезар Монтес (з. Монтеррей, 8), Мігель Льямбріч (з. Овьєдо, ор)
|Мігель Льямбріч (з. Картахена, ор)
|
Осасуна
|
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Роберто Торрес (п. ва)
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Ельче
|Лаутаро Бланко (з. Росаріо Сентраль, ор), Лісандро Магаллан (з. Аякс, ва)
|Хавьєр Пасторе (п. ва)
|
Жирона
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Кадіс
|Юба Діарра (п. Зальцбург), Рауль Парра (з. Мірандес, по)
|Лукас Перес (н. Депортіво Ла-Корунья, 1), Томас Аларкон (п. Реал Сарагоса, ор), Авер Мабіль (п. Спарта Прага, ор)