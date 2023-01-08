Скорочення:

по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — закінчив кар'єру

н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар

Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів у вказаній таблиці:

Примітка: суми вказані у таблиці згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

Клуб Прийшли Пішли

Барселона

   Жерар Піке (з. зк)

Реал Мадрид

    

Атлетіко

 Маркос Паоло (п. Мірандес, ор) Матеус Кунья (н. Вулвергемптон, ор), Маркос Паоло (п. Сан-Паулу, ор)

Севілья

 Лоїк Баде (з. Ренн, ор) Іско (п. ва), Каспер Дольберг (н. Ніцца, по)

Вільярреал

 Філіп Йоргенсен (в. Вільярреал-В), Алекс Міллан (ф.нФамалікан, ор) Херонімо Рульі (в. Аякс, 8), Алекс Міллан (н. Вільярреал-В)

Хетафе

    

Реал Сосьєдад

    

Валенсія

    

Атлетік

    

Бетіс

    

Альмерія

 Луїс Суарес (н. Марсель, ор), Арвін Аппіа (п. Тенеріфе, по) Хуанхо Ньєто (з. Уеска, ва)

Райо Вальєкано

    

Мальорка

    

Вальядолід

    

Сельта

    

Еспаньйол

 Сезар Монтес (з. Монтеррей, 8), Мігель Льямбріч (з. Овьєдо, ор) Мігель Льямбріч (з. Картахена, ор)

Осасуна

  

Роберто Торрес (п. ва)

Ельче

 Лаутаро Бланко (з. Росаріо Сентраль, ор), Лісандро Магаллан (з. Аякс, ва) Хавьєр Пасторе (п. ва)

Жирона

    

Кадіс

 Юба Діарра (п. Зальцбург), Рауль Парра (з. Мірандес, по) Лукас Перес (н. Депортіво Ла-Корунья, 1), Томас Аларкон (п. Реал Сарагоса, ор), Авер Мабіль (п. Спарта Прага, ор)