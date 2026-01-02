Іспанія

Форвард перейшов на правах вільного агента.

Аргентинський нападник Тьяго Ферандес у 2023 році почав виступи на рівні "дорослого" колективу Велеса, проте не став продовжувати контракт із рідним клубом та опинився на ринку вільних агентів одразу з моментом настання нового року.

21-річний виконавець при цьому вів перемовини з іспанським Вільярреалом останніми місяцями, тож усі розуміли, що без клубу цей гравець перебуватиме не довго.

Зрештою, "жовта субмарина" оголосила про підписання з ним контракту до 2031 року.

За останній сезон у аргентинському футболі Фернандес провів 61 матч, забив сім голів та віддав 10 асистів.