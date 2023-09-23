Наразі посаду спортдира у стані "матрацників" обіймає Андреа Берта.
Матеу Алемані, Getty Images
23 вересня 2023, 16:01
Мадридський Атлетіко має намір призначити Матеу Алемані на посаду спортивного директора. Клуб розпочав попередні перемовини, щоб дізнатися про наміри іспанського функціонера. Таку інформацію дає сайт іспанського спортивного видання
Mundo Deportivo.
Останнім місцем роботи Алемані була Барселона, де він працював на аналогічній посаді. Офіційно контракт Алемані з Барселоною спливає 1 жовтня, але він вже залишив свою посаду, після приходу до клубу Деку.
Генеральний директор Атлетіко Мігель Анхель Хіль Марін знайомий із 60-річним фахівцем багато років. Керівництво мадридського клубу високо цінує вміння Алемані підписувати гравців контракти яких закінчуються, що нещодавно було доведено у Барсі підписанням Обамеянга, Маркоса Алонсо, Крістенсена, Кессі та Гюндогана, а також контроль над зарплатною відомістю, щоб дотримуватися ФФП.
24 вересня, у рамках шостого туру іспанської Ла Ліги відбудеться мадридське дербі між Атлетіко та Реалом. Гра запланована на 22:00 за київським часом.