Останнім місцем роботи Алемані була Барселона, де він працював на аналогічній посаді. Офіційно контракт Алемані з Барселоною спливає 1 жовтня, але він вже залишив свою посаду, після приходу до клубу Деку.

Генеральний директор Атлетіко Мігель Анхель Хіль Марін знайомий із 60-річним фахівцем багато років. Керівництво мадридського клубу високо цінує вміння Алемані підписувати гравців контракти яких закінчуються, що нещодавно було доведено у Барсі підписанням Обамеянга, Маркоса Алонсо, Крістенсена, Кессі та Гюндогана, а також контроль над зарплатною відомістю, щоб дотримуватися ФФП.

24 вересня, у рамках шостого туру іспанської Ла Ліги відбудеться мадридське дербі між Атлетіко та Реалом. Гра запланована на 22:00 за київським часом.