Іспанія

"Червоні" розглядають ексвихованця клубу для підсилення оборони.

Сесар Аспілікуета, який виступав за Осасуну з 2006 по 2010 рік, опинився серед кандидатів на повернення до команди.

Між сторонами вже ведуться переговори. Нині вільний агент, що раніше грав за Атлетіко Мадрид, входить до списку пріоритетних варіантів для "червоних".

За минулий клуб 35-річний Сесар Аспілікуета відіграв два сезони. За цей час він провів у складі Атлетіко загалом 54 матчі.