Іспанія

Football.ua представляє прев’ю матчу другого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 24 серпня, розпочавшись о 22:30.

Цей поєдинок стане справжнім випробуванням для новачка Ла Ліги, який спробує протистояти одному з грандів іспанського футболу.

Реал Ов'єдо — Реал Мадрид

Неділя, 24 серпня, 22:30, стадіон Естадіо Нуево Карлос Тартьєре, Ов’єдо. Арбітр зустрічі — Ф. Тейшейра Вітіенес.

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид прагнутиме здобути другу поспіль перемогу на старті сезону Ла Ліги-2025/26, вирушивши в гості до новачка еліти Реал Ов'єдо в неділю ввечері. “Лос Бланкос” відкрили сезон мінімальною перемогою 1:0 над Осасуною, тоді як Реал Ов'єдо, повернувшись до вищого дивізіону, зазнав поразки 0:2 від Вільярреала.

Реал Ов'єдо повертається до Ла Ліги вперше з сезону-2000/01, пробившись через плей-оф Сегунди минулого сезону. “Сині” свого часу виступали навіть у третьому та четвертому дивізіонах, тож їхнє повернення до еліти — вражаюче досягнення. Проте цього сезону команда Велько Пауновича, ймовірно, боротиметься за виживання. Стартовий матч проти Вільярреала, відомого як “Жовта субмарина”, завершився поразкою 0:2, що стало складним дебютом для новачка.

Історично Овьєдо виграв лише 14 із 85 матчів проти Реал Мадрида, зазнавши 55 поразок, включно з розгромом 0:4 у Кубку Іспанії в листопаді 2022 року. Однак остання зустріч команд у Ла Лізі в червні 2001 року завершилася нічиєю 1:1, а три з останніх чотирьох поєдинків у чемпіонаті між цими суперниками закінчувалися внічию.

Реал Ов'єдо активно працював на трансферному ринку, а досвідчений нападник Саломон Рондон залишиться ключовою фігурою в атаці. Реал Мадрид під керівництвом Хабі Алонсо посів друге місце в Ла Лізі минулого сезону, відставши від Барселони на чотири очки, і вилетів у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Арсеналу. Цього літа “вершкові” підписали чотирьох гравців, зокрема трьох захисників, але планують посилити півзахист наступного літа, оскільки велике підписання до закриття нинішнього вікна виглядає малоймовірним.

Команда Алонсо прагне здобути перемоги над Ов'єдо та Мальоркою перед міжнародною паузою у вересні, щоб закріпитися у верхній частині таблиці. Реал Ов'єдо не зможе розраховувати на Альваро Лемоса через травму, а Сантьяго Коломбатто, Хайме Сеане та Лукас перебувають під питанням. Давід Костас повертається після дискваліфікації, але Альберто Рейна пропустить матч через вилучення в грі з Вільярреалом.

У Реал Мадрида травмовані Джуд Беллінгем, Ферлан Менді, Ендрік і Едуардо Камавінга, але Антоніо Рюдігер повертається після дискваліфікації. Едер Мілітао довів свою готовність у матчі з Осасуною і, ймовірно, складе пару в центрі оборони з Діном Гюйсеном, а Браїм Діас може знову витіснити Родріго в атаці.

Орієнтовні склади

Реал Ов'єдо: Есканделль — Костас, Дендонкер, Кальво — Відаль, Іліч, Сібо, Альгассане — Чайра — Рондон, Хассан.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер — Браїм — Мбаппе, Вінісіус.

Поточна форма

Очні зустрічі