Іспанія

Результативний мир на Естадіо Балаїдос.

У шостому турі іспанської Ла Ліги Сельта та Реал Бетіс поділили очки, зігравши з рахунком 1:1.

Перший тайм видався напруженим і завершився голом гостей: на 45-й хвилині Марк Бартра вдало підключився до атаки й відкрив рахунок ударом головою.

Втім, вже на старті другої половини Сельта швидко відігралася – Карлос Альварес пробив Вальєса на 47-й хвилині та зрівняв рахунок. У подальшому обидві команди створювали моменти, але надійна гра голкіперів не дозволила змінити результат.

Сельта — Реал Бетіс 1:1

Голи: Альварес, 47 - Бартра, 45

Сельта: Раду — Родрігес, Лаго, Рістич (Алонсо, 58) — Мінгеса, Сотело, Моріба, Альварес (Сарагоса, 72) — Дуран (Аспас, 72), Сведберг (Руеда, 46) — Іглесіас (Жутгла, 67)

Реал Бетіс: Вальєс — Бельєрін, Бартра, Натан, Родрігес — Альтіміра (Гомес, 72), Форнальс (Бакамбу, 72) — Руїбаль (Альварес Гарсія, 53), Ло Чельсо (Перес Герреро, 90), Рікельме (Авіла, 72) — Кучо

Попередження: Лаго — Альтіміра, Гарсія