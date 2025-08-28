Воротар змінив клубну прописку в межах Ла Ліги.
Іньякі Пенья, elchecf.es
28 серпня 2025, 17:24
Голкіпер Іньякі Пенья тимчасово залишив Барселону заради виступів за Ельче, передає офіційний сайт "франхівердес".
Клубну прописку 26-річний іспанець змінив на правах оренди до кінця червня 2026 року. Вчора, 27 серпня, Барселона повідомила про оновлення угоди з гравцем — тепер вона втрачає чинність влітку 2029-го.
У сезоні-2024/25 Пенья провів 23 матчі за "блаугранас", в яких пропустив 25 голів і сім разів зберіг свої ворота "сухими".
Місця в складі гранда Іньякі не знайшлося після літнього придбання в Еспаньйола Жоана Гарсії.
