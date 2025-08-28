Іспанія

Воротар змінив клубну прописку в межах Ла Ліги.

Голкіпер Іньякі Пенья тимчасово залишив Барселону заради виступів за Ельче, передає офіційний сайт "франхівердес".

Клубну прописку 26-річний іспанець змінив на правах оренди до кінця червня 2026 року. Вчора, 27 серпня, Барселона повідомила про оновлення угоди з гравцем — тепер вона втрачає чинність влітку 2029-го.

Bienvenido a tu nueva casa, 𝐈𝐧̃𝐚𝐤𝐢 👋💚 pic.twitter.com/qAAUdhDwHY — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 27, 2025

У сезоні-2024/25 Пенья провів 23 матчі за "блаугранас", в яких пропустив 25 голів і сім разів зберіг свої ворота "сухими".

Місця в складі гранда Іньякі не знайшлося після літнього придбання в Еспаньйола Жоана Гарсії.

Раніше повідомлялося, що Барселона очікує на значно більшу пропозицію від Челсі стосовно Ферміна Лопеса.