Іспанія

Дебютний пенальті проти Депортіво став початком епохи.

Рівно 16 років тому, 29 серпня 2009 року, португальський нападник Кріштіану Роналду забив свій перший гол у складі мадридського Реала, реалізувавши пенальті на 35-й хвилині матчу першого туру чемпіонату Іспанії проти Депортіво (3:2). Цей момент став початком його вражаючої кар’єри в клубі, де він виступав із 2009 по 2018 рік.

За цей період Роналду провів 438 матчів у всіх турнірах, забив 450 голів і віддав 131 асист, ставши однією з легенд клубу. Нині 40-річний форвард грає за саудівський Ан-Наср, де його контракт діє до літа 2027 року, продовжуючи демонструвати високий рівень.

Ця дата нагадує вболівальникам про незабутні моменти кар’єри Роналду, а його досягнення в Реалі залишаються стандартом для сучасних зірок футболу, попри перехід до нової глави в Саудівській Аравії.