Іспанія

Манчестер Юнайтед вирішив відпустити захисника.

Нідерландський захисник Тайрелл Маласія наблизився до відходу з Манчестер Юнайтед і можливого переходу до іспанського чемпіонату, повідомляє Sky Sports. У послугах 26-річного гравця зацікавлений Ельче, а керівництво "червоних дияволів" готове відпустити лівого латераля до Ла Ліги. Маласія приєднався до манкуніанців улітку 2022 року, а його контракт діє до червня 2026 року.

Ринкова вартість захисника становить 8 мільйонів євро, що робить його доступним для потенційного трансферу. У стартових турах чемпіонату Іспанії Ельче двічі зіграв унічию й посідає 11-е місце в таблиці, що може мотивувати клуб на підсилення складу.

Цей перехід може стати шансом для Маласії стабілізувати кар’єру після нерегулярних виступів у Манчестер Юнайтед, тоді як для Ельче він стане важливим кроком у боротьбі за вищі позиції в Ла Лізі.

Раніше повідомлялося, що Маласія може змінити АПЛ на Серію A.