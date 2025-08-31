Іспанія

Football.ua представляє прев’ю матчу третього туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 31 серпня, розпочавшись о 22:30.

Цей поєдинок стане справжнім випробуванням для чинних чемпіонів, які зіткнуться з амбітною командою, що кваліфікувалася до Ліги конференцій.

Райо Вальєкано — Барселона

Неділя, 31 серпня, 22:30, стадіон Естадіо де Вальєкас, Мадрид

Барселона вирушить на Естадіо де Вальєкас, щоб зустрітися з Райо Вальєкано в третьому турі Ла Ліги 2025-26, прагнучи здобути третю перемогу в сезоні. Чинні чемпіони посідають друге місце в турнірній таблиці, набравши максимум очок у перших двох матчах, тоді як Райо Вальєкано з трьома очками розташовується на восьмій позиції.

Райо Вальєкано підходить до цього матчу після розгромної перемоги 4:0 над Неманом у матчі-відповіді плей-оф Ліги конференцій у четвер увечері, що забезпечило загальний рахунок 5:0 і вихід до групового етапу турніру. Для “Лос Франхіррохос” це лише другий в історії виступ у єврокубках, і буде цікаво подивитися, чого зможе досягти ця талановита команда, яка більшу частину своєї історії провела в Сегунді.

Команда Іньїго Переса фінішувала восьмою в Ла Лізі минулого сезону, що стало одним із їхніх найкращих результатів, і цього сезону вони також розпочали впевнено, набравши три очки в перших двох матчах. Райо відкрило кампанію перемогою 3:1 над Жироною, але зазнало поразки 0:1 від Атлетік Більбао на виїзді, хоча продемонструвало чимало позитивних моментів у грі на Сан Мамес.

Райо програло останні три матчі Ла Ліги проти Барселони, зокрема з рахунком 1:2 у відповідному поєдинку минулого сезону, але між жовтнем 2021 року та листопадом 2023 року команда залишалася непереможною в п’яти поспіль іграх чемпіонату проти каталонців.

Барселона, своєю чергою, пережила справжній шок у матчі проти Леванте минулого тижня. У першому таймі каталонці поступалися 0:2 після голів Івана Ромеро та Хосе Луїса Моралеса, але в другому таймі команда Гансі Фліка проявила характер, зрівнявши рахунок завдяки голам Педрі та Феррана Торреса, а автогол Унаї Ельгесабаля наприкінці приніс перемогу.

Сезон Барселона розпочала з розгромної перемоги 3:0 над Мальоркою, забивши шість голів у перших двох матчах, що свідчить про вражаючу форму їхньої атаки. Проте є занепокоєння щодо надійності оборони, і буде цікаво подивитися, чи підсилять каталонці цю зону до закриття трансферного вікна.

Барселона посідає друге місце в Ла Лізі з шістьма очками і сподівається здобути ще одну перемогу перед міжнародною паузою у вересні.

Орієнтовні склади

Райо Вальєкано: Баталья — Ратіу, Лежен, Феліпе, Чаварія — Сісс, Лопес — Паласон, Діас, А. Гарсія — Де Фрутос

Барселона: Дж. Гарсія — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, Де Йонг — Ямал, Ольмо, Рафінья — Торрес

Поточна форма

Очні зустрічі