Досвідчений іспанець продовжить свою кар'єру в Андалусії.

Іспанська Севілья підписала контракт з колишнім захисником лондонського Челсі та мадридського Атлетіко Сесаром Аспілікуетою. Про це повідомляє офіційний сайт "нервіонців".

Зазначається, що 36-річний іспанець підписав трудову угоду з Севільєю на один рік з можливістю продовження ще на один сезон. Він приєднався до андалусійського клубу на правах вільного агента.

Останнім місцем роботи досвідченого іспанця був мадридський Атлетіко, де він провів два роки, загалом відігравши за "матрацників" 54 матчі, забивши один гол та віддавши дві результативні передачі.

