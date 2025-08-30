Іспанія

Подивимося, що буде цього сезону.

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про результати жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує німецького фахівця іспанське видання AS.

"У всіх клубів є мета – виграти Лігу чемпіонів. Це найкращий турнір, в якому ми беремо участь. Ми задоволені нашими суперниками. Кожен матч буде різним, але ми раді грати в Лізі чемпіонів.

У минулому сезоні був чудовий півфінал, і ми заслуговували на краще. У цьому сезоні ми будемо наполегливо працювати і постараємося досягти більшого. Я вірю в свою команду", – сказав Флік.

Нагадаємо, що Барселона на загальному етапі ЛЧ зіграє з ПСЖ, Челсі, Айнтрахтом Ф, Брюгге, Олімпіакосом, Славією П, Копенгагеном та Ньюкаслом.

