Іспанія

Три очки для підопічних Велько Пауновича.

Реал Ов'єдо в рамках третього туру іспанської Ла Ліги-2025/26 приймав Реал Сосьєдад на Естадіо Карлос Тартьєре.

Результативний удар літнього новачка господарів поля Леандера Дендонкера ближче до завершення першого тайму визначив долю протистояння. Це перша з 27 травня 2001 року (1:0 проти Барселони на виїзді) звитяга Реала Ов'єдо серед "еліти".

Реал Ов'єдо — Реал Сосьєдад 1:0

Гол: Дендонкер, 40

Реал Ов'єдо: Ескандель — Відаль, Костас, Кальво, Альхассан — Чайра (Ассан, 31), Дендонкер, Рейна (Сібо, 73), Еджарія (Касорла, 61) — Ілич (Брекало, 73), Віньяс (Рондон, 61)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Чалета-Цар, Муньйос (Гомес, 71) — Кубо (Гедеш, 66), Марін (Каррікабуру, 57), Горрочатегі (Турр'єнтес, 78), Барренечеа — Оярсабаль (Сучич, 79), Оскарссон (Мендес, 57)

Попередження: Брекало, Ассан — Чалета-Цар