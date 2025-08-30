Іспанія

Третя поспіль поразка підопічних Мічела.

Жирона на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві приймала Севілью в рамках третього туру іспанської Ла Ліги-2025/26.

Український воротар Владислав Крапивцов повернувся на лаву запасних господарів поля, тоді як його співвітчизник фланговий нападник Віктор Циганков пропустив сьогоднішній матч через дискомфорт у лівій нозі.

Відкрити рахунок у першому таймі протистояння вдалося літньому новачкові гостей Альфону Гонсалесу. По перерві Ісаак Ромеро подвоїв їхню перевагу, поставивши в дуелі крапку.

Жирона — Севілья 0:2

Голи: Гонсалес, 30, Ромеро, 55

Жирона: Гассаніга — Мартінес (Рінкон, 64), Лопес (Блінд, 65), Рейс, Морено — Аспрілья, Вітсель (Порту, 78), Мартін, Лемар (Соліс, 79), Рока — Стуані (Камара, 64)

Севілья: Нюланд — Кармона, Кастрін, Салас, Суасо — Еджуке (Санчес, 18), Гудель, Агуме (Маркао, 84), Гонсалес — Варгас (Буено, 78), Ромеро (П. Фернандес, 84)

Попередження: Нюланд