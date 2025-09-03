Іспанія

Марк Берналь офіційно доданий до заявки основи після травми.

18-річний півзахисник Марк Берналь офіційно внесений до заявки головної команди Барселони на поточний сезон.

Вихованець каталонського клубу яскраво заявив про себе в основі "синьо-гранатових", але зазнав серйозної травми — розриву хрестоподібних зв’язок коліна. Востаннє він виходив на поле в серпні 2024 року в матчі третього туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальекано (2:1). Загалом за першу команду Берналь провів три матчі без результативних дій.

Реєстрація відбулася попри його тривале відновлення, що свідчить про довіру клубу до молодого таланта.

14 вересня підопічні Ганса-Дітера Фліка прийматимуть Валенсію на домашньому полі в рамках 4-го туру Ла Ліги, початок гри о 22:00.