Іспанія

Наставник Атлетіка покараний за протести та прояв неповаги під час гри з Бетісом.

Головний тренер Атлетіка Більбао Ернесто Вальверде отримав дискваліфікацію на чотири матчі чемпіонату Іспанії, повідомляє Yahoo! Sports.

Фахівця вилучили у поєдинку 3-го туру Ла Ліги проти Бетіса (2:1). Два матчі він отримав за протести, ще два – за демонстрацію неповаги до арбітрів.

У тій же зустрічі було вилучено і запасного воротаря Атлетіка Алекса Паділью, який кинув м’яч на поле. Його покарали трьома матчами дискваліфікації.

У наступних турах Ла Ліги Атлетік під керівництвом асистентів Вальверде проведе ігри проти Алавеса (13 вересня), Валенсії, Жирони та Вільярреала.