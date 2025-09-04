Аргентинець віддає перевагу Еспаньйолу через особисту відданість.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
04 вересня 2025, 12:23
Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно розповів, чому ніколи не стане наставником Барселони.
"З моїм тренерським стилем я міг би тренувати Барселону, але я ніколи цього не зроблю. Я вболіваю за Еспаньйол. Це набагато більш незалежний каталонський клуб", — заявив Почеттіно в програмі El Cafelito. Його зв’язок із Еспаньолом сягає 2009–2012 років, коли він очолював команду, що підкріплює його лояльність до клубу.
З вересня минулого року 53-річний аргентинець працює з національною командою США.
Його вибір на користь Еспаньола відображає не лише емоційну прив’язку, а й філософію, яка цінує незалежність клубу.