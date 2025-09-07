Іспанія

Захисник Реала підігріває атмосферу ще задовго до принципового двобою.

Іспанський центральний захисник Дін Гюйсен цього літа долучився до мадридського Реала в якості трансферу з англійського Борнмута за 62,5 млн євро.

Раніше, наприкінці березня цього року, 20-річний виконавець дебютував за національну збірну Іспанії, тож тепер у статусі гравця "бланкос" у нього є, про що поспілкуватись із майбутніми принциповими суперниками за El Clasico з каталонської Барселони.

"У національній збірній багато хто каже мені, що я добре зробив, обравши Реал Мадрид у якості наступного клубу.

А тим часом гравці Барси постійно наді мною кепкують із цього приводу. Але нічого — із ними ми ще поговоримо в El Clasico!", — заявив іспанський виконавець.

Перше El Clasico цього сезону відбудеться 26 жовтня.