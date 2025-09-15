Захисник перетнув статистичний рубіж.
Жюль Кунде, Getty Images
15 вересня 2025, 12:19
Напередодні каталонська Барселона у матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги на власному полі розгромила Валенсію.
Барселона — Валенсія 6:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
Французький захисник "блаугранас" Жуль Кунде цього вечора вийшов на поле з перших хвилин та провів повний матч.
26-річний виконавець таким чином записав на свій рахунок 100 гру в Ла Лізі у футболці Барси (чотири голи, вісім асистів), тоді як за андалузьку Севілью до цього в турнірі він відіграв 95 ігор (п’ять голів, три асисти).
За цим показником серед співгромадян Кунде випереджають Клеман Ленгле (105), Ерік Абідаль (125), а також Усман Дембеле (127).
Наступний матч каталонська Барселона проведе в гостях у Ньюкасла.