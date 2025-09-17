Іспанія

Фланговий оборонець мадридського Реала зазнав пошкодження в єврокубковому матчі.

У мадридському Реалі побоюються, що правий захисник Трент Александер-Арнольд через травму вибув на шість-вісім тижнів, передає видання The Athletic.

Реал — Марсель 2:1 Відео голів та огляд матчу 16.09.2025

Літній новачок "бланкос" опинився в стартовому складі на домашній поєдинок із марсельським Олімпіком у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26, але вже на 5-й хвилині його замінив Дані Карвахаль. У середу, 17 вересня, Реал Мадрид підтвердив, що в 26-річного англійця виявили травму лівого підколінного сухожилля.

На рахунку Трента два асисти в десяти матчах за мадридців. У червні рідний для Александер-Арнольда Ліверпуль отримав за нього 10 млн євро, а сам гравець підписав шестирічний контракт із "бланкос".

Нагадаємо, Реал Мадрид першим досягнув позначки в 200 звитяг у ЛЧ.