Іспанія

Кучо, автогол Реміро та Форнальс гарантували перемогу севільцям.

Реал Бетіс здобув переконливу перемогу над Реалом Сосьєдад у матчі п'ятого туру Ла Ліги — 3:1.

Господарі відкрили рахунок вже на 7-й хвилині завдяки зусиллям Кучо, але Браїс Мендес швидко відновив паритет.

На початку другого тайму невдало зіграв голкіпер гостей Реміро, записавши на себе автогол. А крапку в поєдинку поставив Форнальс на 69-й хвилині.

Сосьєдад, у свою чергу, провалив гру в другому таймі — всього три удари на тлі 13 у суперника, який і забрав три очки.

Реал Бетіс — Реал Сосьєдад 3:1

Голи: Кучо, 7, Реміро (аг), 49, Форнальс, 69 - Мендес, 13

Реал Бетіс: Лопес — Бельєрін, Льоренте (Бартра, 46), Натан, Фірпо (Гомес, 70) — Амрабат, Форнальс (Рока, 70) — Антоні (Гарсія, 71), Ло Чельсо (Рікельме, 86), Еззалзулі — Кучо

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Елустондо, 75), Субельдія, Чалета-Цар, Гомес — Барренечеа (Гедеш, 58), Горрочатегі (Солер, 58), Марін (Захарян, 66), Мендес — Кубо (Сучич, 66), Оярсабаль

Попередження: Амрабат, Натан, Фірпо — Мендес, Марін, Арамбуру, Горрочатегі, Субельдія, Солер