Іспанія

Football.ua представляє прев’ю матчу п’ятого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 20 вересня, розпочавшись о 17:15.

Цей поєдинок стане перевіркою для лідера Ла Ліги, який зіткнеться з амбітним суперником, що демонструє вражаючу форму.

Реал Мадрид — Еспаньйол

Субота, 20 вересня, 17:15, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид.

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид прагнутиме здобути п’яту поспіль перемогу в Ла Лізі, повертаючись до внутрішніх змагань після єврокубків домашнім матчем проти Еспаньйола, який перебуває у відмінній формі. Команда Хабі Алонсо очолює турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 12 очок у чотирьох матчах, тоді як гості посідають третє місце, зібравши 10 очок за той же період у сезоні-2025-26.

Реал Мадрид не демонструє своєї найкращої гри на старті сезону, але все ж здобув п’ять поспіль перемог у всіх турнірах. У Ла Лізі “Лос Бланкос” перемогли Осасуну, Реал Овьєдо, Мальорку та Реал Сосьєдад, що дозволило їм очолити таблицю, випереджаючи Барселону на два очки. Минулого тижня команда Алонсо здобула виїзну перемогу 2:1 над Реал Сосьєдадом, а у вівторок відкрила груповий етап Ліги чемпіонів домашньою перемогою 2:1 над Марселем.

Кіліан Мбаппе перебуває у фантастичній формі, забивши шість голів у п’яти матчах цього сезону, а загалом за Реал Мадрид він відзначився 50 разів у 64 іграх після переходу на правах вільного агента. “Лос Бланкос” виграли 117 із 199 матчів проти Еспаньйола в історії, зокрема розгромивши суперника 4:1 у відповідному поєдинку минулого сезону. Проте остання зустріч у лютому 2025 року завершилася сенсаційною перемогою Еспаньйола з рахунком 1:0.

Еспаньйол, попри перемогу в останній очній грі, не перемагав на Бернабеу з квітня 1996 року, що підкреслює складність їхнього завдання. Однак команда Маноло Гонсалеса підходить до матчу з великою впевненістю: відмінний старт сезону приніс їм 10 очок у чотирьох матчах, що забезпечило третє місце в таблиці, лише два очки позаду Реал Мадрида. “Біло-сині”, які фінішували 14-ми в Ла Лізі минулого сезону, розпочали кампанію з перемоги 2:1 над Атлетіко Мадрид, після чого зіграли внічию 2:2 з Реал Сосьєдадом і здолали Осасуну та Мальорку.

Перемога над Реал Мадридом у суботу може вивести Еспаньйол на перше місце в таблиці, що є серйозним стимулом для каталонської команди. “Перікіто” виглядатимуть свіжішими, оскільки Реал Мадрид грав у Лізі чемпіонів у вівторок, хоча перевага буде мінімальною, адже “вершкові” виступали вдома проти Марселя.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Асенсіо, Каррерас — Вальверде, Чуамені — Мастантуоно, Гюлер, Вінісіус — Мбаппе.

Еспаньйол: Дмитрович — Ель Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро — Долан, Лосано, Гонсалес де Зарате, Пуадо — К. Гарсія, Фернандес.

Поточна форма

Очні зустрічі