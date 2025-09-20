Півзахисник Барселони взяв ідею з родинного кола.
Педрі, Getty Images
20 вересня 2025, 13:13
Іспанський центральний півзахисник Педрі перебуває в розташуванні каталонської Барселони вже п’ять років, проте вже має своє впізнаване святкування забитих м’ячів.
У останньому інтерв’ю 22-річний виконавець розповів про походження ідеї відзначати голи саме таким чином.
"Моє святкування адресовано на честь мого батька.
Одного разу ми обідали в родинному колі, і так вийшло, що вся моя родина носить окуляри. Тому мені спала на думку ця ідея жесту з окулярами", — розповів іспанський виконавець.
Цього сезону Педрі застосовував своє святкування на клубному рівні лише один раз у п’яти матчах.