Іспанія

Півзахисник Барселони взяв ідею з родинного кола.

Іспанський центральний півзахисник Педрі перебуває в розташуванні каталонської Барселони вже п’ять років, проте вже має своє впізнаване святкування забитих м’ячів.

У останньому інтерв’ю 22-річний виконавець розповів про походження ідеї відзначати голи саме таким чином.

"Моє святкування адресовано на честь мого батька.

Одного разу ми обідали в родинному колі, і так вийшло, що вся моя родина носить окуляри. Тому мені спала на думку ця ідея жесту з окулярами", — розповів іспанський виконавець.

Цього сезону Педрі застосовував своє святкування на клубному рівні лише один раз у п’яти матчах.