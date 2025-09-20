Потрібен час.
Мічел Санчес, getty images
20 вересня 2025, 13:36
Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес висловився про адаптацію новачків команди. Його слова наводить Diari de Girona.
"Команда має знати, що їй потрібно робити на футбольному полі, особливо в грі без м'яча. У Віго (матч з Сельтою 1:1 – прим.) дебютували Унаї та Ванат, але вони не знають мови. Людям потрібен час, щоб організуватися та адаптуватися. Можна показувати багато відео, але футбол – це динаміка, рухи. Треба знати, коли входити в зони, а коли ні, і ще багато всього.
Ми працюємо над цим у процесі гри, коли футболіст відчуває ситуацію. І найбільше ми працюємо над відчуттями гри з м’ячем. Над тим, як і коли зробити пас, як знайти простір за спиною суперника, як відчути правильний таймін. Все це потребує певного часу.
Зараз у нас є правильний менталітет – ми хочемо змінити ситуацію. Для цього команда плідно працює”, – сказав Мічел.
Зазначимо, що сьогодні Жирона прийматиме Леванте в рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги. Початок матчу о 15:00 за київським часом.