Іспанія

Потрібен час.

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес висловився про адаптацію новачків команди. Його слова наводить Diari de Girona.

"Команда має знати, що їй потрібно робити на футбольному полі, особливо в грі без м'яча. У Віго (матч з Сельтою 1:1 – прим.) дебютували Унаї та Ванат, але вони не знають мови. Людям потрібен час, щоб організуватися та адаптуватися. Можна показувати багато відео, але футбол – це динаміка, рухи. Треба знати, коли входити в зони, а коли ні, і ще багато всього.

Ми працюємо над цим у процесі гри, коли футболіст відчуває ситуацію. І найбільше ми працюємо над відчуттями гри з м’ячем. Над тим, як і коли зробити пас, як знайти простір за спиною суперника, як відчути правильний таймін. Все це потребує певного часу.

Зараз у нас є правильний менталітет – ми хочемо змінити ситуацію. Для цього команда плідно працює”, – сказав Мічел.

Зазначимо, що сьогодні Жирона прийматиме Леванте в рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги. Початок матчу о 15:00 за київським часом.