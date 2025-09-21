Іспанія

Завершився черговий матч 5-го туру чемпіонату Іспанії.

В рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Ельче на Эстадіо Мануель Мартінес Валеро приймав Реал Ов'єдо.

Ельче, який блискуче стартував в новому сезоні іспанської першості, продовжив свою переможну ходу. Результат матчу вирішив єдиний гол у виконані колись дуже талановитого португальського нападника "франхівердес" Андре Сілви.

Ельче завдяки цій перемозі піднявся на п'яту сходинку турнірної таблиці Прімери, тоді як Ов'єдо з трьома заліковими балами розташувався на 17-у місці в Ла Лізі.

Ельче — Реал Ов'єдо 1:0

Гол: Сілва, 9

Ельче: Пенья — Хосан (Форт, 78) Аффенгрубер, Бігас, Нуньєс — Мендоса, Фебас, Нету (Діангана, 71), Валера (Петро, 71) — Сілва, Мір (Діабі, 87)

Реал Ов'єдо: Есканделл — Відаль (Аїгадо, 65), Кальво, Карму, Альгассан — Ассан (Касорла, 58), Дендонкер, Сібо (Рейна, 71), Брекало (Чаїра, 58) — Ілич, Рондон

Попередження: Бігас 37, Аффенгрубер 38, — Дендонкер 59, Рондон 66